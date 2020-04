Afinal, a solução estava no campo e não no banco como muitas vezes acontece, e até estava à vista de todos, mas foram precisos cerca de 40 agricultores da Caldeira e do Rancho darem corpo, logo pela manhã, a uma contestação que o DIÁRIO deu eco, para ser anunciado, ao início da tarde, a criação de um centro logístico de escoamento agrícola que funcionará já a partir de hoje no parque...