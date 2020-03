No âmbito da prevenção da covid-19, e para protecção da população idosa, garantindo a sua permanência no domicílio, o Governo Regional da Madeira desenvolveu medidas no sentido de agilizar o recebimento das pensões, de forma segura, por parte dos idosos que ainda recebem a sua pensão do Centro Nacional de Pensões através de vale correio.

Estas medidas abrangem cerca de 28 mil idosos,...