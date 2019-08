Governo adjudicou 72 milhões em obras no primeiro semestre

A administração regional directa e indirecta adjudicou, no primeiro semestre deste ano, obras no valor de 71,6 milhões de euros. Montante a que é sempre necessário acrescentar o IVA. No mesmo período, as câmaras municipais realizaram adjudicações que ascenderam a 11,6 milhões de euros. A grande diferença está na dimensão dos projectos. Os 71,6 milhões de euros do Governo dizem respeito...