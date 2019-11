Governadora do Distrito 1960 vem visitar ‘Rotary’

O Rotary Club Machico-Santa Cruz prepara-se para receber, a 12 de Novembro, próxima terça-feira, a visita da Governadora do Distrito 1960, Mara Duarte.

“Este é um dos momentos mais importantes do ano rotário porque é a oportunidade de haver contacto mais próximo e directos do clube e dos seus associados com a sua Governadora, bem como uma oportunidade para dar a conhecer o seu trabalho,...