Já começou a rodar nas rádios o novo tema de Juan Freitas. Chama-se ‘Madeira is Waiting for You’ e é a mais recente música original apresentada pelo músico Juan Freitas, através da Warm Up Produtions.

De acordo com o músico, em entrevista à TSF-Madeira e ao DIÁRIO, esta é uma forma de agradecer tudo aquilo que os turistas fizeram pela ilha antes da pandemia e um convite para o regresso, de forma a alavancar a economia regional e a promover a Madeira no estrangeiro. “Nós, músicos, sobretudo do ramo da hotelaria, gostaríamos que esta música fosse um hino, como uma forma de agradecimento do passado e um ‘welmcome’ para o futuro”, disse, mostrando-se optimista.

A ideia de criar esta música surgiu há dois meses, tendo como inspiração e base um tema do músico Juan Pestana, que vive actualmente no Qatar. “Ouvi a música dele e depois um instrumental para cinema e aquilo deu-me uma certa inspiração. Fui para estúdio, liguei o microfone e comecei a improvisar”, revelou.

O tema, em português e inglês, contou com a participação de cantores e músicos de várias gerações, como Ricardo Vasconcelos (Amor Electro) Luís Vasconcelos, Paulo Freitas, Sara Borges, Alexandra Barbosa, Lee Jones, Catarina Vasconcelos, Miguel Apolinário e Cláudio Aguiar. “Todos eles fizeram isto com amor e carinho. Há várias gerações aqui ligadas, desde o Luís Vasconcelos até à Sara Borges, que é uma das mais novas, sendo todos excelentes músicos”, frisou.

Juan Freitas, com experiência musical de 30 anos no ramo da hotelaria, desafia as pessoas a fazerem um “vídeo caseiro” ao som da nova música que acaba de ‘sair do forno’. Caso pretendem alguma informação adicional, podem contactar o artista através das redes sociais.

Refira-se que a música é de Juan Freitas, a letra de Juan Freitas e Carmo Gonçalves. Já a produção e arranjo musical estiveram a cargo de Ricardo Vasconcelos, dos Amor Electro.