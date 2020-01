Os SOU, primeiro grupo madeirense que assina com a Vidisco, estarão amanhã, pelas 02 da madrugada, no Copacabana, para apresentar os temas ‘Rei’, ‘Promessas’, ‘Fuego’ e ‘Cópias’, que serão lançados a 31 de Janeiro em todas as plataformas digitais.

O grupo, que é agenciado pela SJ Produções, esteve à conversa com o DIÁRIO e revelou que o álbum, ainda sem nome, não está concluído,...