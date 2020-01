O extremo Kenji Gorré está convicto que o Nacional irá voltar às vitórias na partida do próximo domingo, em casa do Cova da Piedade, por forma a terminar a primeira volta na liderança da II Liga.

O internacional por Curaçao é porta-voz da confiança existente no plantel alvinegro antes do jogo com o último classificado, manifestando esse estado de espírito na conferência de imprensa...