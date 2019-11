O madeirense, e único português, presente no Campeonato do Mundo de juniores em ténis de mesa, Gonçalo Gomes estreou-se ontem no evento, que está a ter lugar em Korat, na Tailândia.

O jovem atleta do CD 1.º de Maio fez a sua estreia na prova de pares mistos onde teve como parceira a jogadora checa Linda Zaderova. Depois de um ‘bye’ na primeira ronda, a dupla luso/checa veio a medir...