Gonçalo Ferreira de Gouveia expõe

Chama-se ‘Triunfos do Menino Jesus’ e é uma exposição de pintura de Gonçalo Ferreira de Gouveia, docente da Universidade da Madeira (UMa). Esta mostra abre no dia 3 de Dezembro no espaço de exposições temporárias do Mercado dos Lavradores, onde ficará patente ao público até ao dia 20.

Esta exposição abarca trabalhos maioritariamente realizados em 2018, na sequência de um ciclo de...