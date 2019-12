Golos apareceram no momento certo

O Estrela da Calheta foi até à zona leste da ilha vencer o Caniçal por 3-1, numa partida referente à sétima jornada do Campeonato da Divisão de Honra Regional em futebol sénior

A equipa de Filipe Neto entrou praticamente a vencer, logo no primeiro minuto da partida desatenção da defesa do Caniçal, Marquinho cruzou do lado esquerdo do ataque da formação visitante e Pulga completamente...