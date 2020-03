Durante o passado fim-de-semana o campo de golfe do Santo da Serra serviu de palco para consagrar os novos campeões da Madeira em Individual Absoluto, Medal Net e por categorias.

Num evento que contou com mais de sete dezenas de golfistas, do clube da casa (Clube de Golf do Santo da Serra) e do Palheiro Golf, a edição deste ano voltou a ficar marcada por excelentes resultados e...