A 17 de Março de 2015, último ano em que o Governo Regional apostou no Open da Madeira de Golfe, com um investimento de 550 mil euros, o DIÁRIO publicou um estudo do European Tour Productions, que garantia que a 23.ª edição do evento, que se iniciou dois dias depois, seria seguida em cerca de 400 milhões de lares de todo o mundo, através dos resumos diários (highlights).

Tudo se...