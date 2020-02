Fim-de-semana em grande para Marítimo e Nacional. Os verde-rubros regressaram às vitórias com resultado expressivo (3-0) diante do Paços de Ferreira. Os alvinegros golearam o Vilafranquense, por 5-1, mantendo a liderança da II Liga. Mas nem tudo foi positivo no fim-de-semana futebolístico das equipas madeirenses em competição nacional a nível sénior. Marítimo B e União não foram...