O Benfica disse ontem um ‘amargo’ adeus à Liga dos Campeões rumo à Liga Europa, com uma jornada por disputar no Grupo E, ao ser goleado por 5-1 no reduto do Bayern Munique, um resultado que é o terceiro mais pesado da história do clube na Europa.

Necessitado de vencer por dois golos para continuar na corrida aos ‘oitavos’, depois do triunfo do Ajax em Atenas, o conjunto de Rui Vitória...