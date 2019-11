Portugal ficou ontem a uma vitória de garantir o apuramento para a fase final do Euro2020 de futebol, depois de ‘esmagar’ a Lituânia, por 6-0, no Grupo B, com mais três golos de Cristiano Ronaldo, no Algarve.

Depois do ‘poker’ em Vílnius, o capitão da seleção portuguesa voltou a ‘destruir’ a defensiva lituana, desta vez com um ‘hat-trick’ construído aos sete, de grande penalidade,...