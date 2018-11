GNR lidou com matéria reservada à PJ

O membro do Conselho Superior do Ministério Público Magalhães e Silva alertou, na última reunião deste órgão, para o facto da GNR intervir no processo de Alcochete, em que há indícios de terrorismo, matéria da competência reservada da PJ.

O alerta foi feito na última reunião plenária deste órgão, a 20 de Novembro, no período antes da ordem do dia, segundo o boletim informativo do...