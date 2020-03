Gilda Goes Ferreira, conhecida no mundo artístico por GILD, inaugurou na passada sexta-feira uma exposição de pintura no Museu Casa da Luz.

A artista, que nasceu na Madeira em 1931, entre a revolução e o armistício, seguiu formação em 1959 na Escola de Belas Artes do Funchal, tendo por professor o Mestre Anjos Teixeira. Um ano depois, transitou para a Escola de Belas Artes do Porto...