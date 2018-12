‘Geografia do Risco’ no Porto

O artista plástico Martinho Mendes, inaugurou ontem a sua exposição ‘Geografia do Risco’, no Laboratório Experimental de Arte ‘Sismógrafo’, no Porto, onde se percepcionam as influências que os espaços percorridos na Madeira, terra natal do artista, exercem sobre as suas pesquisas e, consequentemente, veia artística.

A paisagem da Madeira tem sido assim uma temática constante investigação...