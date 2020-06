Filipe da Silva Freitas esteve, tal como dezenas de madeirenses, a cumprir quarentena numa unidade hoteleira da Madeira, uma vez que regressou à Região vindo do estrangeiro. Foi repatriado do Iraque no dia 3 de Abril para Portugal. Chegou à Madeira no dia 21 e saiu da quarentena do hotel no dia 4 de Maio.

O autoproclamado Estado Islâmico capturou o Norte do Iraque, em Agosto de...