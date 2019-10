Terminou no passado sábado, no Santo da Serra o circuito ‘Madeira a Correr’ 2018/2019 em atletismo, prova que veio a ser ganha por Joana Soares (A. Jardim da Serra) e Bruno Moniz (ADR Água de Pena).

No que concerne às contas finais do circuito e, em termos colectivos, o grande domínio foi para o Grupo Desportivo do Estreito (GDE), clube que veio a triunfar em femininos com um total...