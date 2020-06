Vários gatos abandonados têm sido recentemente envenenados no Pico dos Barcelos, no Funchal. Os moradores que os alimentam dizem-se revoltados com a situação e lamentam “tamanha crueldade, até porque os animais não saem dos becos e não incomodam ninguém”.

De acordo com uma moradora, pelo menos quatro gatos já foram encontrados com sinais de envenenamento. “O último teve de ser morto...