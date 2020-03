O objectivo é que os vários intervenientes no circuito do medicamento da Região cumpram as recomendações nacionais para que não faltem remédios e que os mesmos sejam distribuídos equitativamente.

A circular normativa foi ontem emitida pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) para todos os distribuidores de medicamentos, farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos...