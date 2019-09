Desde o início de 2015, um total de 6.194 jovens NEET (Not in Education, Employment, or Training - jovens que não estudam, não trabalham, nem se encontram a frequentar formação profissional) tiveram uma oportunidade no âmbito da iniciativa ‘Garantia Jovem’, com origem numa recomendação do Conselho da União Europeia e da qual o Instituto de Emprego da Madeira (IEM) se constitui como...