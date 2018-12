O Nacional recebe este domingo o Desportivo de Chaves, com o pior registo caseiro desta temporada, somando apenas uma vitória, um empate e quatro derrotas. Curiosamente, o mesmo acontece com a turma flaviense, que está somente melhor na ‘fotografia’ em termos de golos marcados e sofridos - os alvinegros têm dois golos apontados e dez sofridos, o adversário conta com mais quatro...