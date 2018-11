Galomar soma terceira vitória

A equipa de basquetebol da A.D. Galomar somou ontem, na recepção ao Vagos, a sua terceira vitória no Campeonato Nacional da I Divisão masculina.

A equipa madeirense venceu o encontro disputado no Pavilhão do Caniço por 89-78, com 37-33 ao intervalo, resultado que lhe permitiu subir ao 10.º lugar da classificação com oito pontos, em apenas cinco jogos disputados.

O jogo foi equilibrado...