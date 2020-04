A Galeria Marca de Água promove um concurso ‘on-line’ de desenho, destinado a alunos do Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º Ciclo) e do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º), de todo o País, que desenvolvam trabalhos interpretativos das obras fotográficas da autoria do fotojornalista português Fernando Ricardo, patentes na exposição ‘Momentos’, que pode ser vista nas redes sociais da...