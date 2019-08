Gala do Andebol dá três prémios à Madeira

A andebolista do Madeira Andebol SAD Mónica Soares foi distinguida ontem com o prémio de melhor jogadora feminina do ano, no decorrer da IX Gala do Andebol, realizada no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego. Uma gala que atribuiu ainda o prémio de melhor dupla de árbitros aos madeirenses Ricardo Fonseca e Duarte Santos, bem como de melhor guarda-redes feminina a Mónica Correia.

