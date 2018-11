Gaia bate CS Madeira e SAD volta às vitórias

O Colégio de Gaia que se apresentou no Funchal para uma dupla jornada com três jogos e outras tantas vitórias, acrescentou ontem mais duas vitórias, depois do êxito sobre o CS Madeira por 28-24, com 15-14 ao intervalo também favorável às nortenhas e no sábado ter batido o Madeira SAD por 29-28.

Ontem porém, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo, a vitória das nortenhas acentuou-se...