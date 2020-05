A pandemia da Covid-19 veio introduzir alterações importantes não apenas no sistema de ensino mas também no acesso ao Ensino Superior. Na Região, o Gabinete do Ensino Superior, da Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia, tem mantido o contacto com os alunos e encarregados de educação através dos meios disponíveis, enquanto se prepara para reabrir o atendimento presencial. Em...