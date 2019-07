Gabinete do ensino superior bastante concorrido

Começou ontem e decorre até ao dia 6 de Agosto a 1.ª fase das candidaturas ao ensino superior, com o Gabinete do Ensino Superior (GES) a ser no primeiro dia destino para muitos estudantes. Todos vão contar para a estatística que faz deste espaço uma excepção no país, pois cerca de 90% dos que concorrem na Região a uma vaga nas universidades e politécnicos portugueses apresentam...