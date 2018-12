As equipas que competem nas divisões de Honra do futebol madeirense de seniores e de juniores terão um Natal diferente do habitual, uma vez que nesta quadra vão a jogo.

Ao contrário do que era habitual, a Associação de Futebol da Madeira (AFM) resolveu ‘meter’ duas jornadas dos respectivos campeonatos a meio da quadra natalícia, tendo em conta os atrasos verificados no arranque da...