Um automóvel foi assaltado na passada quinta-feira, em plena luz do dia, no Caniçal. O meliante furtou do interior do carro um telemóvel (Samsung S8) e ainda 35 euros em dinheiro.

Segundo o DIÁRIO apurou, o proprietário do veículo, que se encontrava por perto, ainda ofereceu resistência, mas o assaltante colocou-se em fuga para parte incerta com os seus pertences. O lesado, que...