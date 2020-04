Furtaram flores em Machico

À semelhança do que aconteceu em Santa Cruz, também em Machico as flores plantadas nos jardins do concelho têm sido furtadas.

O presidente da Câmara Municipal de Machico referiu ao DIÁRIO que já foram furtadas cerca de 10 malvas na Rua General António Teixeira de Aguiar e aproximadamente 30 estreleiras do jardim situado junto à praia de areia amarela, flores essas que foram plantadas recentemente.

“É desapontante, provocando mesmo revolta, que hajam energúmenos(as) que furtem as plantas/flores do espaço público, apropriando-se de um património que é de todos, numa atitude censurável, que não condiz com a postura cívica e urbana dos machiquenses. Por isso fica o repto a todos os nossos concidadãos que, porventura assistam a práticas do género, as denunciem”, lamentou Ricardo Franco, lembrando que “apesar de este ano não haver a Festa da Flor nesta altura não deixaremos de alindar estes espaços”.

O presidente diz já ter informado o guarda-nocturno de Machico do que se está a passar, que prometeu estar mais vigilante.