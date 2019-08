Um furo provocou ontem a perda da liderança do finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) no Rali da Finlândia, nona prova do Mundial, cujo segundo dia terminou com o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) no comando.

Latvala arrancou o dia na liderança da prova ‘caseira’, mas acabaria por descer a segundo logo na primeira passagem pelos 18,7 quilómetros de Kakaristo, uma pedra na berma...