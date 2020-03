O casal dinamarquês que viajou para a Madeira depois de desrespeitado o período de isolamento social decretado pela autoridade de saúde o seu país, na sequência de contacto com um doente infectado com o coronavírus, arrisca ser acusado da prática de um crime de desobediência, com pena até 1 ano de prisão, ou de um crime propagação de doença, cuja pena vai até 5 anos de prisão.

