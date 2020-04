Se as eleições Presidenciais fossem hoje Marcelo Rebelo de Sousa não só venceria como arrasaria a ‘concorrência’. Segundo um estudo de opinião da Eurosondagem/Associação Mutualista Montepio, o actual Presidente da República reune 70,7% das intenções de voto dos portugueses, de Norte a Sul do país, em todas as faixas etárias, com uma diferença de 62,3 pontos para a segunda mais votada....