Os efeitos do furacão Lorenzo na Madeira deverão somente fazer-se sentir no mar, e apenas com alguma agitação marítima na próxima quinta e sexta-feira.

O furacão Lorenzo, que deverá passar pelo arquipélago dos Açores entre hoje e amanhã, com maior incidência nas ilhas do Grupo Ocidental, que poderão ser fustigadas por rajada máxima 190 km/h (com probabilidade de 40 % superior a 200...