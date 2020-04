A Casa do Povo de Santo António (Funchal), através do projecto ‘Cozinha de Afecto’, foi a única instituição da Madeira e uma de 69 organizações de todo o país a ser contemplada com uma ‘fatia’ de um apoio global de 1,2 milhões de euros a ser atribuído pela Fundação Gulbenkian. Refira-se que este apoio específico, no âmbito do ‘Gulbenkian Cuida’ [ver destaque], visa as instituições...