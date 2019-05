Funcionários Públicos ganham em média 1.638,3 euros

Depois de em 2018 ter fechado pela primeira vez um ano civil com um fluxo positivo de entradas e saídas de funcionários públicos na Madeira, o ano de 2019 também começa com mais funcionários a entrar, seja em que modalidade de contratação for, do que aqueles que saem. Este cenário do ano passado e do início do actual não acontecia desde o início da crise, mais precisamente do aperto...