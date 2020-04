O universo de trabalhadores do C. S. Marítimo e do Marítimo da Madeira SAD está, desde o início do mês, em regime de lay-off parcial. Uma forma que o clube e a SAD encontraram para reduzir custos numa altura de crise provocada pelo novo coronovírus, mas sem fazer parar a actividade diária das duas entidades.

Deste modo, o Marítimo optou pela redução do horário de trabalho até 50%,...