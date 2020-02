A oposição terá mais motivos para sorrir do que os funchalenses com o chumbo ao Orçamento Municipal para 2020. O corte de mais de 10 milhões de euros em investimentos acabará por inviabilizar algumas medidas com as quais centenas de famílias já contavam, como a extensão das bolsas para universitários, apoios sociais, à educação e ao associativismo, entre dezenas de obras e de projectos...