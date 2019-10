Funchal recebe extensão do ‘Curtas Vila do Conde’

É uma boa notícia para os aficionados de cinema em geral e para os amantes de curtas-metragens em particular. A Madeira prepara-se para acolher a extensão do Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de Cinema, um evento que se realiza a 7 de Novembro, às 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal. Trata-se de um evento organizado pela Associação Detalhes Mirabolantes,...