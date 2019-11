O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, apresentou ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o XX Congresso da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD), evento que decorre nos próximos dias 28, 29 e 30 de Novembro, no Funchal, com a co-organização da autarquia.

Pela primeira vez realizado fora do território continental, o XX Congresso da...