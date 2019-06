A Câmara Municipal do Funchal implementou, recentemente, um novo sistema de gestão de frota nas viaturas do Departamento de Ambiente. A nova plataforma tem como objecivo planear, optimizar e gerir as rotas e as equipas do respectivo Departamento, garantindo maior produtividade, eficiência e menores custos operacionais para a autarquia. No total foram instalados 15 dispositivos com...