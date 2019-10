Funchal oferece mais de 5 mil ecopontos e compostores

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem abertas, a partir de hoje, candidaturas com vista à entrega gratuita de mais de mil compostores às famílias do concelho que possuam hortas e jardins e ainda 4 mil ecopontos domésticos a famílias com comprovadas carências socioeconómicas. O valor total do investimento ascende a cerca de 437 mil euros, sendo co-financiado em 85% pelo POSEUR....