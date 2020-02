Começou ontem mais uma edição do Funchal Noivos & Festas, no Pestana Fórum Casino. A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, que esteve presente na inauguração, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse que este “é um evento de sucesso”.

“Estão de parabéns todos os empresários que participam neste...