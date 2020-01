Está em curso a nova edição 2020 do Funchal Noivos & Festas que regressa ao Pestana Fórum Casino, no Funchal, entre os dias 7 e 9 de Fevereiro.

O evento organizado pela ACIF volta a promover três dias dedicados ao casamento e ao segmento das festas, oferecendo um contacto directo com profissionais de diversas áreas ligadas a este sector.

A moda continua a ter um papel determinante, oferecendo estilos e tendências para os noivos, os convidados e para situações especiais, como baptizados e primeiras comunhões.

16 apresentam colecções

Os desfiles individuais do evento estarão a cargo do jovem João Pedro, um talento de Câmara de Lobos que tem vindo a afirmar-se no panorama regional, o conceituado estilista Tiago Gonçalves, que vai a caminho dos 15 anos de moda, para além de Valentina, uma jovem que se estreou no Moda Madeira 2019 com uma colecção de acessórios, e que dará a conhecer, neste palco, o trabalho criativo para noivas e situações festivas.

Rita Pessanha, Mariana Sousa, Zélia Sousa, Ana Varela, Lúcia Sousa e Hugo Santos apresentam as suas propostas através de desfiles colectivos. A estes juntam-se dois outros nomes que farão a sua estreia a título individual: Olga Gouveia, proprietária das lojas Noir, e Michelle Reis, da marca ‘Nupcias By Michelle’.

As conhecidas empreendedoras no segmento das festas e dos casamentos complementarão a oferta de peças personalizadas, mostrando propostas de moda de autor.

O leque dos desfiles completa-se com a presença das lojas de pronto-a-vestir Noir, Nupcias by Michelle e Miguel Pestana Alfaiataria, terminando com as propostas florais da Tupila e CS Flowers Design.

A decoração da passerelle estará a cargo de André Correia que está focado na cenografia do design de eventos, graças a uma pós-graduação em ‘Arte e Design de Espaço Público’, que lhe permite intervir em termos de estética nos espaços físicos.

Evento reúne 26 expositores

Com inauguração prevista para 7 de Fevereiro, às 18 horas, o Funchal Noivos junta 26 expositores de diversas áreas, que ajudam a planear qualquer tipo de festividade.

Segundo Frederica Cardoso, do departamento de eventos da ACIF, o objectivo passa por “reunir profissionais que orientem os promotores de festas nas suas escolhas”, disponibilizando serviços como serviço de catering, decoração floral, confecção de bolos, organização do evento, fotografia e vídeo, vestido da noiva, fato do noivo, alianças, cabeleireiro, aluguer de viaturas clássicas e até a organização de despedidas de solteiro.

O evento estará aberto a todos os interessados nesta matéria. A entrada custa dois euros e poderá ser adquirida a partir da próxima semana na ACIF, ou na bilheteira do evento.