A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acolhe, no próximo dia 11 de Fevereiro, a apresentação pública de resultados do projecto de investigação nacional ‘PlasticGlobal’, que envolve equipas do Porto, Lisboa e Madeira.

Esta é uma parceria entre o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o MARE-Madeira...