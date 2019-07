QUINTA-FEIRA

Estreiam nos cinemas a nova versão da Disney de ‘O Rei Leão’, o filme de terror ‘Rastejantes’, a comédia de acção ‘Stuber’, a fita de animação ‘Duas Caudas: Uma Aventura Espacial’ e o thriller de acção e crime ‘Na Sombra da Lei’.

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira....