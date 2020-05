Uma alegada rede internacional de tráfico de cocaína, com origem na América do Sul e com elementos a residir em Espanha, Reino Unido, Holanda e Alemanha, utilizou os portos da Madeira e dos Açores como locais de entrada de grandes quantidades de droga no continente europeu, chegando o produto da bagagem de passageiros de navios de cruzeiro. Um ‘tentáculo’ do grupo foi apanhado a...